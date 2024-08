Stand: 28.08.2024 09:20 Uhr Wanderbaustellen auf der A1

Auf der A1 kann es ab Mittwoch und bis zum 6. September zwischen Stapelfeld und Barsbüttel (beide Kreis Stormarn) zu Beeinträchtigungen im Verkehr kommen. Grund dafür sind Markierungsarbeiten, so die zuständige Autobahn GmbH. Sie werden bei fließendem Verkehr in Form von Wanderbaustellen durchgeführt, jeweils in der Zeit zwischen 9 und 16 Uhr. Da Markierungsarbeiten extrem witterungsabhängig seien, so eine Sprecherin, können keine genauen Zeitfenster genannt werden und es kann zu zeitlichen Verschiebungen kommen. Die Autos werden an den Arbeiten einspurig vorbeigeführt.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 28.08.2024 | 08:30 Uhr

