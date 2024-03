Stand: 12.03.2024 10:45 Uhr Waffenbehörde im Kreis Segeberg schreibt offene Stellen aus

Im Kreis Segeberg ist die Waffenbehörde unterbesetzt. So konnten sie im vergangenen Jahr nach eigenen Angaben keine einzige anlasslose Kontrolle bei Waffenbesitzerinnen und -besitzern durchführen. Normalerweise werden zum Beispiel Sportschützen, Jäger oder auch Waffensammler kontrolliert. Der Kreis Segeberg will jetzt zwei neue Stellen für die Waffenbehörde ausschreiben. Mehrere tausend Menschen in Schleswig-Holstein besitzen legal eine Schusswaffe.

