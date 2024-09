Stand: 24.09.2024 08:53 Uhr Viele marode Öltanker aus Russland auf der Ostsee unterwegs

Auf der Ostsee sind trotz eines Embargos wegen des Krieges in der Ukraine offenbar immer noch zahlreiche russische Öltanker unterwegs und erreichen Häfen in der EU. Der ARD liegt eine entsprechende Analyse von Greenpeace vor. Die Zahl dieser sogenannten Schatten-Tanker mit russischem Öl in der deutschen Ostsee steigt demnach sogar. Laut der Umweltschutzorganisation handelt es sich um marode Schiffe, durch die auch das Risiko einer Ölkatastrophe im Fall einer Havarie steige - unter anderem Fehmarn (Kreis Ostholstein) und Damp (Kreis Rendsburg-Eckernförde) wären dann von einer Ölpest bedroht.

