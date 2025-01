Viele Neuanmeldungen in Fitnessstudios in Schleswig-Holstein Stand: 05.01.2025 15:26 Uhr Fitnessstudios in Schleswig-Holstein freuen sich im neuen Jahr über steigende Mitgliederzahlen. Und: Erstmals gehen wieder fast so viele Menschen trainieren wie vor der Corona-Pandemie.

"In diesem Jahr treibe ich mehr Sport" - das scheint auch 2025 der Neujahrsvorsatz von zahlreichen Menschen in Schleswig-Holstein zu sein. Denn nach den oft kalorienhaltigen Festtagen heißt es offenbar für viele: "Ab auf das Laufband". Die rund 300 Fitnessstudios in Schleswig-Holstein freuen sich aktuell über wachsende Umsätze.

Neujahreszeitraum bringt die meisten Mitglieder

Die ersten sechs bis acht Wochen eines Jahres seien für die Studios im Land besonders wichtig, um neue Mitglieder zu gewinnen, erklärte der Arbeitgeberverband deutscher Fitness und Gesundheits-Anlagen (DSSV) auf Anfrage von NDR Schleswig-Holstein. In dieser Zeit melden sich rund 30 Prozent der Mitglieder des gesamten Jahres an. Die aber auch langfristig zu halten, sei dann die wichtigste Aufgabe für die Studios, beispielsweise durch besondere Angebote. Beliebt sei da zum Beispiel Wellness oder eine attraktive Aufmachung der Sportanlagen.

Mitgliederzahlen in Fitnessstudios wieder nahe Vor-Corona-Niveau

Für die Studios sind die neuen Anmeldungen sehr wichtig, denn in den vergangenen Jahren waren die Mitgliederzahlen deutlich zurückgegangen. Grund dafür war vor allem die Corona-Pandemie. Inzwischen kommen in die Fitnessstudios laut DSSV wieder etwa genau so viele Menschen wie im Vor-Corona-Jahr 2019 - bundesweit sind es etwas mehr als 11 Millionen Sportbegeisterte.

