VfB Lübeck wirbt für Deutsche Knochenmarkspenderdatei DKMS

In der Spielzeit 24/25 macht der VfB Lübeck Werbung für die Deutsche Knochenmarkspenderdatei, unter anderem mit "DKMS"-Logos auf den Trikots. Sonnabend spielt der Regionalligist gegen den Bremer SV, im Stadion und davor können sich Gäste für die DKMS registrieren lassen und so an Blutkrebs erkrankten Menschen womöglich helfen.

Schlagwörter zu diesem Artikel Lübeck Krebs VfB Lübeck