Stand: 22.07.2024 09:15 Uhr Vermisster Schwimmer löst Großeinsatz bei Flensburg aus

Ein vermisster Schwimmer hat am Sonntagabend für einen Großeinsatz zwischen Flensburg-Solitüde und Dänemark gesorgt. Nach Angaben der Feuerwehr waren neben Einsatzkräften von Polizei und DLRG auch Taucher an der Suche des Mannes beteiligt. Bekannte des Mannes hatten die Rettungskräfte alarmiert, mehrere Stunden zuvor hatte er angekündigt, nach Dänemark schwimmen zu wollen. Dann war er nicht mehr aufgetaucht. Laut Polizei ist der Mann die rund vier Kilometer lange Strecke geschwommen. Den Rückweg ging er auf dem dänischen Festland größtenteils zu Fuß. Auf dem letzten Stück des Weges am Wasser wurde er von einer Segelyacht aufgegriffen. Der Mann blieb unverletzt, nach rund zwei Stunden war der Sucheinsatz beendet.

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Flensburg 8:30 Uhr Die Reporter berichten von den nordfriesischen Inseln und Halligen, der Marsch, der Geest bis über das östliche Hügelland mit seinen Fjorden - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 22.07.2024 | 08:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Flensburg