VCD kritisiert Radverkehrsführung während der Kieler Woche

"Nicht nur ärgerlich, sondern auch gefährlich", kritisiert Frederik Meißner vom Kieler Verkehrsclub VCD die Situation für Radfahrende, aber auch für Fußgängerinnen und Fußgänger während der Kieler Woche. Laut VCD sind zum Beispiel Radwege unterbrochen, und es fehlen Wegweiser. Zudem seien Kabelbrücken am Boden für mobilitätseingeschränkte Fußgängerinnen und Fußgänger ein Problem.

Laut Meißner ist der stadteinwärts gesperrte Radweg am Bahnhofskai ein Beispiel für unterbrochene Wegführung. "Die Strecke ist Teil der Veloroute 7 und wird rege befahren. Damit wird Radfahrenden aus dem Kieler Süden ohne Ankündigung und Alternative der Weg versperrt, und sie sollen sich in einer Kurve in den fließenden Verkehr der vierspurigen Kaistraße einfädeln", sagt er. Der VCD fordert, dass während der Sperrung eine Fahrspur der Kaistraße für den Radverkehr reserviert wird.

