Urteil zu Aktionen der "Letzten Generation" auf Sylt erwartet Stand: 06.12.2024 11:30 Uhr Im Prozess um die Farbattacke auf ein Flugzeug auf Sylt wird heute das Urteil erwartet. Laut Anklage hatten Mitglieder der "Letzten Generation" einen Schaden von mehr als einer Million Euro verursacht.

Das Amtsgericht Niebüll (Kreis Nordfriesland) wird am Freitag (6.12.) das Urteil gegen sechs Mitglieder der Klimaschutzgruppe "Letzte Generation" sprechen - aus Platzgründen in Itzehoe (Kreis Steinburg). Verhandelt wird im China Logistic Center. Hintergrund sind zwei Protestaktionen auf dem Flughafen Sylt sowie auf einem Golfclub der Insel. Am Vormittag wurden zunächst die fünf Plädoyers der Verteidigung angehört. Danach könnte strafrechtlich entschieden werden, ob die Angeklagten in Haft müssen.

Eine Angeklagte ist bereits verurteilt

Die Staatsanwaltschaft hatte unter anderem für zwei angeklagte Frauen im Alter von 22 und 24 Jahren eine Freiheitsstrafe von fünf Monaten gefordert. Eine der Angeklagten war bereits wegen anderer Delikte verurteilt - unter anderem einer Farbattacke auf das Brandenburger Tor in Berlin. Dadurch erhöhte sich die Gesamtforderung für sie zwischenzeitlich auf acht Monate ohne Bewährung. Die Staatsanwaltschaft verringerte die Strafe jedoch auf sieben Monate, weil bereits eine vorherige Geldstrafe gezahlt wurde.

Für zwei Männer, die nach eigenen Angaben künftig keine Straftaten mehr begehen wollen, hatte die Staatsanwaltschaft Geldstrafen gefordert. Für einen Mann, der die Gruppe - wie er sagte - als Journalist begleitete, fordert sie einen Freispruch. Die Verteidigung möchte vier Freispüche sowie einmal 300 Stunden soziale Arbeit für einen der Männer erwirken.

Verfahren über Schadensersatz steht noch aus

Nicht verhandelt wird heute über Schadensersatz. Ein zivilrechtliches Verfahren steht noch aus.

