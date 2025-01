Urteil in Prozess um Lübecker Juwelier-Überfall erwartet Stand: 27.01.2025 12:31 Uhr Fast fünf Jahre nach einem spektakulären Juwelier-Überfall in Lübeck wird heute das Urteil gegen einen 37-jährigen Angeklagten erwartet. Viele der mutmaßlichen Mittäter sind noch auf der Flucht.

Im Prozess um den Einbruch bei einem Lübecker Juwelier sind vor dem Lübecker Landgericht die Plädoyers gehalten worden. Die Staatsanwaltschaft forderte für den 37 Jahre alten Angeklagten sieben Jahre Haft. Der Verteidiger plädierte auf Freispruch. Der Angeklagte schwieg und wollte sich nicht zu den Vorwürfen äußern. Am Nachmittag soll das Urteil gesprochen werden.

Loch in Kellerdecke gebohrt

Im Mai 2020 drangen fünf Menschen in das Juweliergeschäft Mahlberg in der Lübecker Altstadt ein. Laut Anklage bohrten sie ein Loch in die Decke des Kellers und stiegen durch das Schaufenster in das Geschäft. Sie entwendeten 164 Uhren und 83 Schmuckstücke im Wert von mehr als 700.000 Euro.

Der Angeklagte wird beschuldigt, SIM-Karten besorgt und während des Einbruchs mit den anderen Tätern in Kontakt gestanden zu haben. Nach dem Raub soll er die Beute nach Antwerpen transportiert und verkauft haben.

Weitere Täter noch auf der Flucht

Während der 37-jährige Angeklagte gefasst werden konnte, sind zwei weitere Täter nach wie vor auf der Flucht, und zwei weitere Verdächtige bleiben unbekannt. Die Ermittlungen und Fahndung nach den flüchtigen Tätern dauern an. Das Urteil im Verfahren wird heute Nachmittag erwartet.

