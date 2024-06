Stand: 28.06.2024 08:51 Uhr Unwetter: Zwei Brände nach Blitzeinschlägen

Blitzeinschläge haben gestern möglicherweise zu zwei Bränden in der Region geführt. Im Dorf Fårhus bei Pattburg in Dänemark brach auf einem Hof ein größeres Feuer aus. Hier halfen auch Einsatzkräfte aus der Gemeinde Harrislee (Kreis Schleswig-Flensburg) mit der Drehleiter bei den Löscharbeiten, teilt die Rettungsleitstelle Nord mit. In Pattburg gab es noch weitere Blitzeinschläge in Häuser, berichtet die dänische Zeitung Jyske Vestkysten.

Blitzeinschlag währen Schul-Abschlussfeier

So schlug in Toftlund, etwa 30 km nördlich der Grenze, der Blitz während einer Schul-Abschlussfeier in einen Schornstein ein. Rund 400 Teilnehmerinnen und Teilnehmer mussten nach einer leichten Rauchentwicklung das Gebäude verlassen. Die Feier wurde in einem Nachbarhaus fortgesetzt. Im Grundhofer Ortsteil Bönstrup (Kreis Schleswig-Flensburg) kam es zu einem Schwelbrand in einem Reetdachhaus. Die Feuerwehren konnten den Brand löschen, mussten aber Teile des Daches abtragen, um ein Wiederaufflammen zu verhindern.

Kanalisation kommt nicht hinterher

Und in den Gemeinden Sillerup und Großenwiehe (beide Kreis Schleswig-Flensburg) richteten die Wassermassen durch den Starkregen schwere Schäden an. Die Feuerwehr rückte mit Pumpen und Sandsäcken an, um das Wasser aus unter Wasser stehenden Häusern zu bekommen und so weitere Schäden zu verhindern. In Großenwiehe sprudelte das Wasser zeitweise aus den Gullys. Die Kanalisation konnte das viele Wasser nicht mehr abtransportieren.

