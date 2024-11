Stand: 19.11.2024 09:43 Uhr Unfallflucht im Kreis Herzogtum Lauenburg: Radfahrer verletzt

Am frühen Montagmorgen hat es in Lanze (Kreis Herzogtum Lauenburg) einen Verkehrsunfall gegeben, bei dem ein 21-jähriger Radfahrer leicht verletzt wurde. Nach Angaben der Polizei touchierte ein dunkler Kombi den Radfahrer beim Überholen, woraufhin dieser stürzte. Der Autofahrer setzte seine Fahrt fort, ohne anzuhalten. Die Polizei ermittelt nun wegen Unfallflucht und fahrlässiger Körperverletzung. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Ratzeburg zu melden.

