Stand: 20.12.2024 13:13 Uhr Unfall bei Witzwort: Personenzug prallt gegen Transporter

Am Freitagvormittag ist eine Regionalbahn mit einem Kleintransporter an einem Bahnübergang bei Witzwort im Kreis Nordfriesland kollidiert. Der Fahrer des Wagens wurde schwer verletzt und kam mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus, die 25 Fahrgäste der Regionalbahn blieben unverletzt. Nach Angaben der Bundespolizei hatte der 33-Jährige den herannahenden Zug offenbar nicht bemerkt, obwohl der Lokführer mehrere Warnsignale abgegeben hatte. Trotz einer Vollbremsung kam es zur Kollision. Zur Zeit ist die Strecke zwischen Husum und St. Peter-Ording wegen der Bergungsarbeiten noch gesperrt. Die Züge der Linie RB 64 entfallen laut Nordbahn bis auf weiteres. Ein Busnotverkehr zwischen Husum und St. Peter-Ording im Pendelverkehr sei eingerichtet. Wie es zu dem Unfall kommen konnte, wird nun von der Landespolizei ermittelt.

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Heide 8:30 Uhr Die Reporter berichten aus den Kreisen Steinburg und Dithmarschen, der Landschaft Stapelholm, von der Halbinsel Eiderstedt und der Hochseeinsel Helgoland - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 20.12.2024 | 16:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Kreis Nordfriesland