Unfall bei Feuerwehr-Fortbildung in Preetz

Bei einer Fortbildung für Drehleitermaschinisten der Feuerwehr Kiel sind am Donnerstagvormittag zwei Menschen schwer verletzt worden. Nach Angaben der Feuerwehr kam es auf dem Gelände der Feuerwehrtechnischen Zentrale des Kreises Plön in Preetz offenbar zu einem technischen Defekt an einer Drehleiter. Dieser führte dazu, dass zwei Mitarbeiter aus dem Korb des Drehleiterfahrzeugs aus etwa 25 Metern Höhe geschleudert wurden.

Eine Absturzsicherung verhinderte dabei lebensgefährliche Verletzungen. Die beiden Feuerwehrleute wurden ins Krankenhaus gebracht werden. Gutachter ermitteln jetzt, wie es zu dem Unfall kommen konnte.

