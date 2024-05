Unfall auf A24: Drei Lkw ausgebrannt - Sperrung in Richtung Berlin Stand: 25.05.2024 19:18 Uhr Nach einem Unfall zwischen Hornbek und Gudow am Freitagabend war die A24 in Richtung Berlin noch bis in den frühen Samstagabend wegen Aufräumarbeiten gesperrt. Drei Lkw waren auf der Autobahn ausgebrannt.

Der Unfall ereignete sich am Freitag gegen 18 Uhr auf dem Autobahnabschnitt im Kreis Herzogtum Lauenburg, der danach zunächst in beiden Richtungen gesperrt werden musste. Nach Polizeiangaben verzögerte sich die Bergung der Lkw, zudem war die Fahrbahn am Tag nach dem Unfall noch verschmutzt. Die Umweltbehörde prüfte, ob Löschwasser und andere Stoffe die Umwelt belasten. Ab 19 Uhr am Sonnabend sollte zumindest ein Fahrstreifen in Richtung Berlin wieder befahrbar sein. Bereits am späten Freitagabend konnte die A24 laut Polizei in Richtung Hamburg wieder befahren werden.

Ein Lkw-Fahrer leicht verletzt

Nach Polizeiangaben war am Freitag ein mit Schweinefleisch beladener Lkw wegen einer Reifenpanne auf dem Standstreifen stehengeblieben, ein weiterer Lastwagen desselben Unternehmens hielt mit ihm an. Ein dritter Lkw-Fahrer bemerkte die Situation zu spät. Er fuhr auf einen der abgestellten Lkw auf, der dadurch auf den dritten geschoben wurde. Ein Lkw-Fahrer wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Die Fahrzeuge fingen Feuer.

Die Flammen weiteten sich auf das umliegende Feld und die Böschung aus. Gegen 20 Uhr am Freitag war der Brand laut den Einsatzkräften gelöscht. Anschließend begannen die Bergungs- und Reinigungsarbeiten.

