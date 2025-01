Stand: 14.01.2025 08:42 Uhr Umbau der Bushaltestellen in Steinburg startet

In Itzehoe (Kreis Steinburg) hat am Montag der Bau der ersten von insgesamt sechs systemgerechten Bushaltestellen begonnen. Vor drei Jahren ist der Kreis Steinburg dem Hamburger Verkehrsverbund (HVV) beigetreten. Damit verpflichtete sich der Kreis dazu, an Haltestellen künftig die HVV-Standards einzuhalten. Wie die Kreisverwaltung mitteilt, sind zwei Ausschreibungen für die Umrüstung aller Haltestellen bislang gescheitert. Daher konzentriere man sich darauf, diese punktuell durchzuführen. Ein Gesamtkonzept für alle Haltestellen will der Kreis aber dennoch in diesem Jahr anfangen umzusetzen.

