Um Mangel an Ostern vorzubeugen: Zusätzliche Blutspendetermine Stand: 29.03.2024 12:06 Uhr Das Deutsche Rote Kreuz ruft vor Ostern zu Blutspenden auf und bietet in Schleswig-Holstein am Sonnabend Sondertermine an. Damit soll in Ernstfällen eine lückenlose Versorgung über die Feiertage gesichert werden.

Blutkonserven sind nur kurz haltbar - und in Ernstfällen muss es häufig schnell gehen. Um zu verhindern, dass über die Osterfeiertage zu wenige Präparate zur Verfügung stehen, hat das Deutsche Rote Kreuz (DRK) Nord-Ost in Schleswig-Holstein zur Blutspende aufgerufen. Am Sonnabend, dem 30. März, sind dafür in mehreren Städten und Gemeinden im Land Sondertermine eingerichtet worden. Im Norden sei aktuell besonders die Lage bei den Konserven der Blutgruppe 0 RhD-​negativ bedrohlich gering, so das DRK.

Schnelle Verfügbarkeit von Blutkonserven wichtig

Bei schweren Unfällen oder Operationen mit großem Blutverlust seien Blutkonserven dringend notwendig. An Feiertagen wie Ostern gebe es jedoch regelmäßig Engpässe, betont das DRK Nord-Ost. Dazu komme, dass die Präparate lediglich vier Tage lang halten, bevor sie unbrauchbar werden. Man sei deshalb auf eine gleichbleibend hohe Spendenbereitschaft der Freiwilligen angewiesen.

Mit den Sonderterminen sollen über die Feiertage die Depots aufgefüllt und eine lückenlose Versorgung bei Notfällen sichergestellt werden. Auch Patientinnen und Patienten, die aufgrund einer Erkrankung regelmäßig auf Bluttransfusionen angewiesen sind, seien auf die Spenden angewiesen.

Hier gibt es an Ostern Sondertermine zur Blutspende

Eine Auswahl der Sondertermine in Schleswig-Holstein am Sonnabend (30. März):

Meldorfer Grundschule, Rosenstraße 36, 25704 Meldorf (Kreis Dithmarschen) von 15.30 bis 19 Uhr

(Kreis Dithmarschen) von 15.30 bis 19 Uhr Bürgerhaus, Neue Anlage 5, 25746 Heide (Kreis Dithmarschen) von 9 bis 13 Uhr

(Kreis Dithmarschen) von 9 bis 13 Uhr DRK-Haus, Weidenkamp 2a, 23758 Oldenburg in Holstein (Kreis Ostholstein) von 15 bis 19.30 Uhr

(Kreis Ostholstein) von 15 bis 19.30 Uhr Sportlerheim, Dorfstraße 1, 24329 Grebin (Kreis Plön ) von 15.30 bis 19.30 Uhr

(Kreis Plön von 15.30 bis 19.30 Uhr Lindenschule, Schulstraße 6-8, 24582 Bordesholm (Kreis Rendsburg-Eckernförde) von 15 bis 19 Uhr

(Kreis Rendsburg-Eckernförde) von 15 bis 19 Uhr Institut Schleswig, Rote-Kreuz-Weg 5, 24837 Schleswig (Kreis Schleswig-Flensburg) von 14 bis 19 Uhr

(Kreis Schleswig-Flensburg) von 14 bis 19 Uhr Astrid-Lindgren-Schule, Schulstraße 4a, 24966 Sörup (Kreis Schleswig-Flensburg) von 16 bis 19.30 Uhr

(Kreis Schleswig-Flensburg) von 16 bis 19.30 Uhr Sventana-Schule, Jahnweg 6, 24619 Bornhöved (Kreis Segeberg) von 16.30 bis 19.30 Uhr

(Kreis Segeberg) von 16.30 bis 19.30 Uhr Gemeinschaftsschule Auenland, Schäferberg 28, 24576 Bad Bramstedt (Kreis Segeberg) von 10 bis 14 Uhr

(Kreis Segeberg) von 10 bis 14 Uhr VfL Pinneberg e.V., Fahltskamp 53, 25421 Pinneberg (Kreis Pinneberg) von 10.30 bis 14 Uhr

(Kreis Pinneberg) von 10.30 bis 14 Uhr Heilig-Geist-Zentrum, Gadebuscher Straße 13, 23879 Mölln (Kreis Herzogtum Lauenburg) von 10 bis 14.30 Uhr

Wer Blut spenden möchte, solle sich vorab unbedingt einen Termin reservieren, teilt das DRK mit. Möglich sei dies telefonisch unter 0800 11 949 11 oder online auf der Webseite des DRK. Auch der Personalausweis soll zum Blutspendetermin mitgebracht werden.

Spenden kann laut DRK jeder Mensch über 18 Jahren. Die gesundheitliche Eignung werde tagesaktuell bei der ärztlichen Voruntersuchung festgestellt. Acht Wochen müssen zwischen zwei Spenden liegen. Männer dürfen demnach bis zu sechs Mal, Frauen bis zu vier Mal im Jahr Blut spenden.

Weitere Möglichkeit zur Blutspende

Neben dem Deutschen Roten Kreuz kann auch an den beiden Standorten des Universitätsklinikums Schleswig-Holstein (UKSH) in Kiel und Lübeck Blut gespendet werden. Termine sollen im Voraus online über die Webseite des UKSH gebucht werden. Auch hier sind Personalausweis oder Reisepass für die Blutspende notwendig.

