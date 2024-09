Überfall in Reinbek: Größerer Polizeieinsatz bei Schließfachanlage Stand: 12.09.2024 18:52 Uhr Laut dem Geschäftsführer einer Schließfachanlage in Reinbek hat ein Mann am Donnerstagvormittag eine Mitarbeiterin gefesselt und Schließfächer aufgebrochen. Die Polizei nannte bislang keine Details.

Nach einem Polizeieinsatz in Reinbek im Kreis Stormarn am Donnerstagmorgen laufen die Ermittlungen der Fahnder auf Hochtouren. Wie die zuständige Polizeidirektion Ratzeburg (Kreis Herzogtum Lauenburg) auf Anfrage von NDR Schleswig-Holstein mitteilt, waren die Einsatzkräfte gegen 10 Uhr für mehrere Stunden in der Straße am Ladenzentrum im Einsatz. Nähere Informationen auch zu möglichen Hintergründen und Tätern könne die Polizei aus ermittlungstaktischen Gründen noch nicht geben, sagte ein Sprecher.

Geschäftsführer: Mann hat Schließfächer aufgebrochen

Lars-Bjørn Kühl ist Geschäftsführer einer Schließfachanlage in Reinbek und berichtete NDR Schleswig-Holstein, wie sich dort ein Überfall ereignet habe. Um 9.15 Uhr habe ein Kunde die Geschäftsräume betreten, der seit fünf Jahren ein Schließfach bei ihm gemietet habe. Eine Mitarbeiterin habe ihn wie üblich in den Tresorraum geführt, so Kühl. Dort sei die Situation eskaliert.

Kühl berichtet, dass der Mann die Mitarbeiterin überwältigt und gefesselt habe. Für sein Schließfach besitze er einen Schlüssel, weitere habe er versucht mit einem Stemmeisen aufzubrechen. Etwa 1.000 Schließfächer gebe es. Laut Kühl sei es dem Mann gelungen, einige wenige aufzubrechen. Nach wenigen Minuten sei er dann mit der Beute geflohen. Was sich in den aufgebrochenen Schließfächern befand, wüssten nur die betroffenen Kunden, sagt Kühl. Die Mitarbeiterin sei körperlich unversehrt.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 12.09.2024 | 19:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Kreis Stormarn