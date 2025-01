Stand: 14.01.2025 15:06 Uhr U-Haft für mutmaßlichen Brandstifter in Heide

Nach einem Kellerbrand in einem Mehrfamilienhaus in Heide (Kreis Dithmarschen) sitzt nun ein ehemaliger Mieter in Untersuchungshaft. Die Staatsanwaltschaft hat den Antrag auf Untersuchungshaft vor dem Amtsgericht Itzehoe (Kreis Steinburg) gestellt, weil nach ihrer Auffassung Fluchtgefahr besteht. Der 28-jährige soll am 9. Januar die Möbel in seiner ehemaligen Kellerwohnung in der Waldschlößchenstraße in Heide angezündet haben. Verletzt wurde dabei niemand.

