Stand: 26.03.2024 14:22 Uhr Tödlicher Unfall in Lehmkuhlen im Kreis Plön

Ein 82-jähriger Radfahrer ist Montagabend in Lehmkuhlen im Kreis Plön von einem Geländewagen erfasst worden und gestorben. Der 68-jährige Autofahrer sei in Richtung Preetz gefahren und habe nach rechts zum Schloss Bredeneek abbiegen wollen, hieß es bei der Polizei. Da er an der Abfahrt vorbeigefahren sei, habe er den Rückwärtsgang eingelegt, um die etwa 15 Meter bis zur Abfahrt zurückzufahren. In diesem Moment habe der Radfahrer die Straße gekreuzt und sei von dem Geländewagen erfasst worden. Er starb im Verlauf der Nacht in einem Krankenhaus.

