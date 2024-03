Stand: 27.03.2024 10:22 Uhr Tating sperrt B202 wegen Glasfaserarbeiten für acht Wochen

Die Ortsdurchfahrt durch Tating (Kreis Nordfriesland) wird ab Montag, den 8. April, in Richtung St. Peter-Ording voll gesperrt. Die B202 ist dann in beiden Richtungen für acht Wochen nicht befahrbar. Grund sind Arbeiten für Glasfaseranschlüsse, die für alle Haushalte zugesagt sind. Die Stelle ist nach Angaben von Bürgermeister Hans-Friedrich Friedel (AWT) so schmal, dass es dort nicht anders gehe.

Der Verkehr wird aus Richtung Westen vor der Ortseinfahrt auf die Sperrwerk-Straße nach St. Peter-Ording umgeleitet. Die Gemeinde will den Tatingern am Mittwochabend vor der Gemeinderatssitzung weitere Details mitteilen.

