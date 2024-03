Tarifverhandlungen im kommunalen Busgewerbe: Einigung in Sicht? Stand: 27.03.2024 08:04 Uhr Im Tarifkonflikt bei den kommunalen Busunternehmen in Schleswig-Holstein kehrt keine Ruhe ein. Nach einer mehrwöchigen Verhandlungspause kommen Gewerkschaft und Arbeitgeberverbände heute wieder an einen Tisch.

Wegen des Tarifkonflikts fahren seit einigen Wochen am Wochenende unter anderem in Kiel, Flensburg, Neumünster und Lübeck keine Busse. Heute wollen sich die Gewerkschaft ver.di und die Arbeitgeber wieder an einen Tisch setzen. Größter Streitpunkt ist die Wochenarbeitszeit der Busfahrerinnen und Busfahrer.

35 statt 39 Wochenstunden fordert ver.di - die Arbeitgeber lehnen das bisher aus finanziellen und organisatorischen Gründen ab. Sie haben ein Stufenmodell über mehrere Jahre angeboten, um die Arbeitszeit zu reduzieren, das wiederum die Gewerkschaft ablehnt. Beide Seiten werfen sich nach eigenen Angaben vor, nicht auf den anderen zugehen zu wollen.

Sollten die heutigen Gespräche scheitern, könnte ver.di zur Urabstimmung aufrufen. Dann könnte ein längerer Streik im kommunalen Busgewerbe drohen.

Arbeitgeberverband: Verhandlungen beginnen vorbelastet

"Die Verhandlungen sind natürlich deshalb etwas vorbelastet, weil wir jetzt vier Streikwochenenden hinter uns haben, die nach unserer Auffassung absolut unverhältnismäßig waren", sagte Jan Jacobsen, Verhandlungsführer des kommunalen Arbeitgeberverbandes, im Vorfeld der Verhandlungen. Nichtsdestotrotz versuche man in der heutigen Verhandlungsrunde zusammen ein Ergebnis zu erzielen, was auch die Auseinandersetzung beendet, so Jacobsen weiter. "Wir hoffen, dass dort Spielraum aufgezeigt wird und dass sich ver.di bewegt und wir dann eine Basis haben, auf der wir verhandeln können."

Ver.di: Weitere Tarifabschlüsse müssen diskutiert werden

"Ich glaube, dass heute alle eine große Verantwortung tragen, diesen Tarifkonflikt beizulegen", sagt Gewerkschaftssprecher Frank Schischefsky. Ver.di habe das schon viel früher gewollt und das auch den Arbeitgebern gesagt, so Schischefsky. "Die Welt ist nicht einfacher geworden. Es gibt jetzt weitere Tarifabschlüsse, wo wir sicherlich auch mal hingucken müssen, wo Lösungsmodelle sind."

Stadtwerke Neumünster schickten streikende Busfahrer nach Hause

Der Tarifkonflikt hat zuletzt in Neumünster für Störungen im Fahrplan gesorgt. Am Dienstag gab es keinen regulären Fahrplan. Denn nach einem Streikaufruf von ver.di am Montag und anschließenden spontanen Warnstreiks richtete die Stadt einen Notverkehr ein. Die regulären Busfahrerinnen und -fahrer wurden nach Angaben einer Stadtwerke-Sprecherin nach dem zweiten Warnstreik nach Hause geschickt - ver.di sprach von "Aussperrung".

Aus Sicht der Stadtwerke handelte es sich nicht um einen Streikbruch. Sprecherin Saskia Ullrich sagte NDR Schleswig-Holstein, dass man den Notdienst für die Neumünsteraner eingerichtet habe. Streikende würden nicht daran gehindert, ihre Arbeit niederzulegen.

Länge der spontanen Streiks ist unklar

Wie lange der jeweilige Warnstreik dauern soll, will die Gewerkschaft von Fall zu Fall entscheiden. Möglich sind nach Angaben eines Sprechers sowohl nur einige Minuten als auch auch mehrere Stunden. Ver.di schließt außerdem nicht aus, dass die flexiblen Warnstreiks auf die anderen kommunalen Busunternehmen in Kiel, Lübeck und Flensburg ausgeweitet werden.

Kiel, Flensburg, Lübeck Neumünster: Warnstreiks am Wochenende

Am vergangenen Wochenende hatten die Busfahrer und Busfahrerinnen zum vierten Mal hintereinander ihre Arbeit niedergelegt. Die Warnstreiks betreffen die öffentlichen Busbetriebe im Bereich des Tarifvertrags Nahverkehr Schleswig-Holstein (TV-N SH) in den vier kreisfreien Städten: die KVG in Kiel, Aktivbus in Flensburg sowie die Stadtverkehre Lübeck und Neumünster. Auch die Servicezentren der kommunalen Busunternehmen blieben während der Streiks geschlossen.

