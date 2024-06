Stand: 06.06.2024 13:36 Uhr Sütterlin-Waack: Mehr Polizeipräsenz während Kieler Woche

Schleswig-Holsteins Innenministerin Sabine Sütterlin-Waack (CDU) hat sich zur abstrakten Gefahr islamistischen Terrors im Zusammenhang mit der Kieler Woche geäußert. Sie gehe davon aus, dass man in diesem Jahr noch vorsichtiger sein müsse. Das mache sich bei der Polizeipräsenz während der Veranstaltung bemerkbar. Verfassungsschutz-Leiter Torsten Holleck merkte an, dass solche Vorfälle wie in Mannheim permanent in die Gefährdungsbewertung einbezogen werden.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 06.06.2024 | 14:00 Uhr