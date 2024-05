Stand: 27.05.2024 10:15 Uhr Strände in Kiel-Schilksee und Schönberg bekommen neuen Sand

An den Ostseestränden in Kiel-Schilksee und bei Schönberg im Kreis Plön wird momentan gearbeitet. Nach dem Sturmhochwasser im vergangenen Oktober bekommen die Strände neuen Sand, weil die Ostsee bei dem Hochwasser viel Sand weggespült hat. In Kiel-Schilksee fehlen laut Stadt knapp 10.000 Kubikmeter Sand. Und auch bei Schönberg laufen derzeit Sandaufspülungen, vor der Küste liegen eine Pumpstation und ein Schiff. Von dort aus wird ein Sand-Wasser-Gemisch an die Strände bei Kalifornien, Brasilien und Schönberger Strand gepumpt. Laut Gemeinde werden dafür rund 30.000 Kubikmeter Sand gebraucht, so viel wie seit über 40 Jahren nicht mehr.

