Stand: 01.10.2024 10:11 Uhr Stolperstein für Widerstandskämpferin Gertrud Meyer in Lübeck

Die Lübecker Initiative für Stolpersteine erinnert an die Widerstandskämpferin Gertrud Meyer. Am Dienstagnachmittag soll für sie ein Stolperstein verlegt werden. Meyer, 1914 als zehntes Kind einer Arbeiterfamilie in Lübeck geboren, trat bereits mit 16 Jahren der sozialistischen Jugendbewegung bei. Gemeinsam mit dem späteren Bundeskanzler Willy Brandt engagierte sie sich gegen den Nationalsozialismus.

