Stand: 09.01.2025 14:54 Uhr Steinburger und Dithmarscher haben die günstigsten Mieten

In Steinburg und Dithmarschen zahlen Mieter die niedrigsten Quadratmeterpreise in Schleswig-Holstein. In beiden Kreisen sind das durchschnittlich 6,18 Euro. Das zeigen neu veröffentlichte Daten des Statistikamts Nord. Zum Vergleich: Der Landesdurchschnitt liegt bei 7,47 Euro. Allerdings fällt die Wohnfläche an der Westküste auch vergleichsweise groß aus, in Dithmarschen liegt sie etwa bei durchschnittlich 107 Quadratmetern statt der im Landesdurchschnitt 95,6 Quadratmeter.

