Stand: 25.03.2024 08:00 Uhr Stefan Bettin ist neuer Bürgermeister von Flintbek

In Flintbek (Kreis Rendsburg-Eckernförde) haben die Einwohnerinnen und Einwohner am Sonntag in einer Stichwahl entschieden, wer der neue Bürgermeister ihrer Gemeinde wird. Der parteilose Stefan Bettin hat sich gegen den überparteilichen Ralf Tesler, der stilles SPD-Mitglied ist, durchgesetzt. Der bisherige Bürgermeister Olaf Plambeck (SPD) war schon in der ersten Runde nicht mehr angetreten. Er geht im Juli in den Ruhestand.

Laut vorläufigem Endergebnis erhielt Bettin 64,3 Prozent der Stimmen. Bettin wurde von den Grünen und der FDP unterstützt. Gegenkandidat Ralf Tesler erhielt 35,7 Prozent. Die Wahlbeteiligung lag bei der Stichwahl bei 49,9 Prozent. Wahlsieger Bettin ist 53 Jahre alt. Er kündigte an, dass er unter anderem die Verwaltung von Flintbek digitaler aufstellen und die Neugestaltung des Ortskerns vorantreiben möchte.

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Kiel 8:30 Uhr Die Reporter berichten aus Kiel, Neumünster, den Kreisen Plön und Rendsburg-Eckernförde - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 25.03.2024 | 08:00 Uhr