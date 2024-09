Stand: 20.09.2024 16:46 Uhr Stapel: Brand in Einfamilienhaus

In Stapel (Kreis Schleswig-Flensburg) hat in der vergangenen Nacht ein Einfamilienhaus gebrannt. Gegen 1 Uhr in der Nacht hatten Nachbarn das Feuer an einem Carport im Stapelholmer Ring bemerkt - sie alarmierten daraufhin den Hausbewohner, er konnte das Haus verlassen. Verletzt wurde niemand. Als die Einsatzkräfte eintrafen, war das Feuer bereits auf das Einfamilienhaus übergegangen. Nach ersten Schätzungen der Polizei beträgt der Schaden circa 500.000 Euro. Die Kriminalpolizei Schleswig ermittelt zur Brandursache - bislang deute nichts auf ein Fremdverschulden hin.

