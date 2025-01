Stand: 10.01.2025 14:43 Uhr Stadtwerke Flensburg: Nachtflug zur Fernwärme-Überprüfung

Die Stadtwerke Flensburg werden in der Nacht von Sonnabend auf Sonntag das Fernwärmenetz in Flensburg, Glücksburg und Harrislee (beide Kreis Schleswig-Flensburg) mit einer Thermokamera aus einem Flugzeug heraus überprüfen. Ziel der Maßnahme ist es laut Stadtwerke, Dämmschäden oder Leckagen im Fernwärmeleitungssystem frühzeitig zu erkennen. Das Flugzeug wird dabei in etwa 800 bis 1.000 Meter Höhe fliegen, wobei die Witterungsbedingungen für den Erfolg entscheidend sind.

