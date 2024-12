Stand: 20.12.2024 16:37 Uhr Stadion-Weihnachtssingen beim Heider SV

Am Freitagabend (20.12) findet im Stadion des Heider SV (Kreis Dithmarschen) wieder das Adventssingen statt. Nach 2019 war es coronabedingt ausgefallen. Organisiert wird die Veranstaltung durch den Heider SV und die Heider Kirchengemeinde. Um 18 Uhr geht es los. Pastorin Luise Jarck-Albers freut sich besonders auf die besondere festliche Stimmung im Stadion. "Das findet ja im Stadion statt, aber es wird allein von der Beleuchtung schon adventlich sein und man muss auch danach nicht gleich nach Hause, man kann auch noch bei Punsch zusammen sein. Und das ist genau das Richtige, um sich auf Weihnachten einzustimmen." Gesungen werden bekannte Weihnachtslieder. Die Organisatoren hoffen, dass die Marke von 1.000 Gästen geknackt wird.

Und wer doch lieber Fußball sehen möchte, für den gibt es am Sonnabend das traditionelle Hallenfußballturnier des Kreisfußballverbandes Westküste im Itzehoer Sportzentrum. Seit 1986 treten dort die zehn besten Mannschaften der Region an. Ausrichter ist in diesem Jahr der TSV Lägerdorf.

