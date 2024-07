Stand: 12.07.2024 10:18 Uhr St. Adolf-Stift und LungenClinic starten strategische Partnerschaft

Die LungenClinic Großhansdorf und das St. Adolf-Stift Krankenhaus in Reinbek (beide Kreis Stormarn) wollen künftig bei Lungen- und Atemwegsbeschwerden zusammenarbeiten. Nach Angaben beider Krankenhäuser will die Lungenklinik dafür Kompetenzen und Kapazitäten das Krankenhauses zur Verfügung stellen. Im Gegenzug können Patientinnen und Patienten mit Problemen am Herzen oder den Blutgefäßen sowie bei Erkrankungen im Magen-Darm-Trakt Hilfe bei den Spezialisten des Krankenhauses Reinbek erhalten.

Die Krankenhäuser wollen außerdem in der Ausbildung zusammenarbeiten. Zum Beispiel sollen die Assistenzärzte in Abteilungen des jeweils anderen Hauses qualifiziert werden.

