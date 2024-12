Stand: 16.12.2024 10:17 Uhr Sportteams des Jahres: Mevius und Dahmke platziert

Die Rendsburgerin Elisa Mevius ist zusammen mit Sonja Greinacher, Marie Reichert und Svenja Brunckhorst (alle drei aus Hannover) zum deutschen Sportteam des Jahres gewählt worden. Das hat die Wahl in Baden-Baden am Abend ergeben. Die vier Sportlerinnen hatten bei den Olympischen Spielen in Paris überraschend die Goldmedaille im 3X3-Basketball gewonnen, einer Basketball-Variante, bei der nur auf einen Korb gespielt wird. Sie landeten noch vor dem Überraschungs-Fußballmeister Bayer Leverkusen. Platz drei gewann das deutsche Handballteam um den Kieler Rune Dahmke, das in Paris die Silbermedaille holte.

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Kiel 8:30 Uhr Die Reporter berichten aus Kiel, Neumünster, den Kreisen Plön und Rendsburg-Eckernförde - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 16.12.2024 | 08:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Kreis Rendsburg-Eckernförde Kiel