Stand: 14.08.2024 16:47 Uhr Sanierung der Flensburger Osttangente ab Montag

Am Montag (19.8.) beginnt die Sanierung der Osttangente in Flensburg. Das teilt die Stadtverwaltung mit. Demnach ist mit erheblichen Staus zu rechnen, weil Autofahrer, die von Süden kommen, in den kommenden Wochen an sämtlichen Kreuzungen zwischen Eckernförder Landstraße und Engelsby nicht mehr nach links Richtung Innenstadt abbiegen können. Im Anschluss kehrt sich die Situation laut Stadtverwaltung um.

Empfehlung: Osttangente zu Stoßzeiten weiträumig umfahren

Die Arbeiten sind derzeit bis Ende November geplant. Autofahrer sollten den gesamten Bereich während der Stoßzeiten weiträumig umfahren, heißt es von der Stadt.

Archiv 3 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Flensburg 16:30 Uhr Die Reporter berichten von den nordfriesischen Inseln und Halligen, der Marsch, der Geest bis über das östliche Hügelland mit seinen Fjorden - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 3 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 14.08.2024 | 16:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Flensburg