Stand: 24.10.2024 13:34 Uhr Semikron Danfoss: Fabrik in Flensburg streicht 200 Stellen

In dem Werk von Semikron Danfoss in Flensburg soll die Zahl der Beschäftigten in den kommenden Monaten um 200 sinken. Hauptgrund sei die Krise in der Automobilbranche, sagte eine Sprecherin des Unternehmens, das unter anderem elektronische Schaltkomponenten produziert. Auch in anderen Sektoren bleibe das Wachstum hinter den Erwartungen zurück. Verhandlungen mit der IG Metall über einen sozialverträglichen Stellenabbau sollen jetzt beginnen. Die Beschäftigtenzahl war in den vergangenen Jahren noch stark gestiegen. Derzeit arbeiten knapp 1.000 Menschen am Standort in der ehemaligen Motorola-Immobilie in Flensburg.

