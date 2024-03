Stand: 19.03.2024 15:59 Uhr Sea King Hubschrauber landen zum letzten Mal in Kiel

Zwei Sea King Helikopter sollen am Mittwoch ein letztes Mal in Kiel-Holtenau landen - genau 50 Jahre nach der ersten Ankunft der Maschinen aus England. Laut Marine ist die Landung der beiden Hubschrauber um 14 Uhr geplant. Es wird voraussichtlich der letzte Besuch der Sea Kings in Kiel sein, da die Bundeswehr sie anschließend mit vier weiteren Modellen an die ukrainische Armee übergeben wird.

