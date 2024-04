Stand: 02.04.2024 10:14 Uhr Schwimmlehrer-Ausbildung in Quickborn ab Mai

Mehr Kindern das Schwimmen beibringen – dafür setzt sich das Projekt "Seepferdchen für alle" der DLRG ein. In Quickborn (Kreis Pinneberg) sprechen die Rettungsschwimmer ab Mai gezielt Lehrer, Erzieher, Tageseltern oder Lehramtsstudierende an. Die können sich kostenlos zu Schwimmlehrern für Anfänger ausbilden lassen. Die DLRG will damit erreichen, dass sich die Zahl der Seepferdchenabzeichen in Deutschland erhöht und weniger Kinder ertrinken.

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Norderstedt 8:30 Uhr Die Reporter berichten aus Südholstein sowie den Kreisen Pinneberg, Segeberg und Stormarn - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 02.04.2024 | 08:30 Uhr