Schwierige Löscharbeiten: Brand auf Reiterhof in Haßmoor

Stand: 17.08.2022 18:31 Uhr

In Haßmoor brennt es auf einem Reiterhof. Nach Angaben der Feuerwehr steht das Heulager in Flammen. Die Löscharbeiten seien aufwendig, so ein Feuerwehrsprecher.