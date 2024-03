Sendedatum: 09.03.2024 09:00 Uhr Schwerer Unfall auf B76 bei Gettorf

Bei einem schweren Unfall auf der B76 Kiel Richtung Schleswig (Kreis Schleswig-Flensburg) sind am Freitagabend laut Polizei zwei Menschen lebensgefährlich verletzt worden. Nach Angaben der Polizei stießen zwischen Gettorf-Süd und Gettorf-Mitte (Kreis Rendsburg-Eckernförde) zwei Autos zusammen. Ersten Erkenntnissen zufolge hatte ein 60-jähriger Autofahrer trotz Gegenverkehrs überholt. Dabei stieß er frontal in das Auto einer 42-Jährigen Frau. Wegen der Aufräum- und Bergungsarbeiten war die B76 zwischen den Gettorf Mitte und Gettorf Süd länger voll gesperrt. Neben einem Großaufgebot an Feuerwehr, Polizei und Notärzten war auch ein Rettungshubschrauber im Einsatz.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 09.03.2024 | 09:00 Uhr