Stand: 08.07.2024 09:31 Uhr Schulzentrum Heide-Ost: Ab morgen wieder Präsenzunterricht

Nach dem Feuer im Schulzentrum Heide-Ost in Heide (Kreis Dithmarschen) kann von Dienstag an wieder Unterricht in der Gemeinschaftsschule stattfinden. Nach einem Brand im Lehrerzimmer vor eineinhalb Wochen waren auch angrenzende Räume durch den starken Rauch beschädigt worden.

Heides Bürgermeister setzt Belohnung von 2.000 Euro aus

Schulleiter Matthias Claußen zeigte sich erleichtert, dass die Jungen und Mädchen von morgen an wieder Präsenz- statt Distanzunterricht haben. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei dauern unterdessen an. Brandstiftung wird nicht ausgeschlossen. Heides Bürgermeistert Schmidt-Gutzat (SPD) hat für Hinweise, die zur Ergreifung der Täter führen, eine Belohnung von 2.000 Euro ausgesetzt.

Archiv 3 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Heide 16:30 Uhr Die Reporter berichten aus den Kreisen Steinburg und Dithmarschen, der Landschaft Stapelholm, von der Halbinsel Eiderstedt und der Hochseeinsel Helgoland - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 3 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 08.07.2024 | 08:30 Uhr