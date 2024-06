Stand: 03.06.2024 15:50 Uhr Schulen in Nordfriesland und Schleswig-Flensburg ausgezeichnet

Der Bundesverband der Verbraucherzentralen in Deutschland (vzbv) hat fünf Schulen aus Leck, Bredstedt, Mildstedt (alle Kreis Nordfriesland), Schafflund und Harrislee (beide Kreis Schleswig-Flensburg) als sogenannte Verbraucherschulen ausgezeichnet. An Verbraucherschulen setzen sich Schülerinnen und Schüler nach Angaben des vzbv kreativ damit auseinander, wie sich Verbraucher schützen können, zum Beispiel durch das Erkennen von Fake News oder Betrugsmaschen beim Online-Shopping.

In diesem Jahr kommen 18 der insgesamt 103 ausgezeichneten Schulen aus Schleswig-Holstein. Damit ist das Land Spitzenreiter im gesamten Bundesgebiet. Am 3. Juni werden die neuen Verbraucherschulen im Beisein von Bundesverbraucherministerin Steffi Lemke (Grüne) in Berlin ausgezeichnet.

