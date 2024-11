Scholz oder Pistorius: SPD in SH uneins über Kanzlerfrage Stand: 19.11.2024 11:38 Uhr In 96 Tagen wird ein neuer Bundestag gewählt. Innerhalb der SPD wird nun darüber diskutiert, ob Boris Pistorius besser als Kanzler geeignet wäre.

Der ehemalige SPD-Innenminister Andreas Breitner sagte, im Interesse der Partei komme es zuallererst darauf an, wer die besten Chancen hat, sozialdemokratischer Bundeskanzler zu werden. Für Scholz sehe es da schlecht und schlechter aus. Laut Breitner ist ein Neuanfang nötig, der könne für ihn nur Boris Pistorius heißen. Die SPD-Landeschefin in Schleswig-Holstein Serpil Midyatli sagte, die SPD und Olaf Scholz seien bereit. Man trete an, um die Wahl zu gewinnen.

Weitere Informationen Hamburger SPD-Politiker fordern Scholz zu Rückzug auf Die beiden Hamburger SPD-Politiker Schreiber und Stoberock fordern den Bundeskanzler auf, nicht erneut zu kandidieren. Sie sprechen sich für Boris Pistorius aus. mehr

Stegner: Kandidatendebatten nicht hilfreich

Für ihren Amtsvorgänger, den Bundestagsabgeordnete Ralf Stegner, ist Olaf Scholz der Bundeskanzler, der über ein hohes internationales Ansehen und große Erfahrungen verfüge, was ihn in den gegenwärtigen Krisenzeiten besonders stark von seinem Herausforderer Friedrich Merz (CDU) unterscheidet. Laut Stegner sind Kandidatendebatten das letzte, was die SPD brauchen könne.

Der Vorsitzende des Landesparteirates, Niclas Dürbrook, betonte, er gehe davon aus, dass Olaf Scholz im Wahlkampf die eigenen Positionen sehr viel klarer werde formulieren können, als das für ihn als Bundeskanzler in einer schwierigen Koalition bislang möglich gewesen sei.

Weitere Informationen Das Ende der Ampel: So reagiert die Wirtschaft in SH Am Ende ging es schnell: Die Ampelkoalition in Berlin ist am Ende. Wie sieht die Wirtschaft in Schleswig-Holstein den Bruch? mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 19.11.2024 | 12:00 Uhr