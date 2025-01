Stand: 03.01.2025 16:30 Uhr Schnee sorgt für viele Glätteunfälle in Südholstein

Der erste Schnee des Jahres hat in Südholstein für viele Unfälle auf den Straßen gesorgt. Die Polizei hatte in den Kreisen Segeberg, Pinneberg und Stormarn bis zum frühen Nachmittag dutzende glättebedingte Einsätze. In den meisten Fällen handelte es sich um Autos, die von der Straße gerutscht sind und Auffahrunfälle. Mehrere Personen wurden leicht verletzt. Auf der A23 bei Pinneberg geriet ein LKW ins Rutschen und stand zwischenzeitlich quer auf der Fahrbahn, wodurch sich ein Stau bildete. Auch in den kommenden Tagen kann es immer wieder Schnee und Frost geben. Die Polizei bittet Autofahrer deshalb, besonders vorsichtig zu fahren.

