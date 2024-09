Stand: 28.09.2024 11:25 Uhr Schleswig-Holsteins Freibäder ziehen positive Saisonbilanz

Die meisten Freibäder in Schleswig-Holstein ziehen eine positive Bilanz für den Sommer. In Kiel haben im Vergleich zum Vorjahr 20 Prozent mehr Menschen das Sommerbad Katzheide und das Eiderbad Hammer besucht. Zufrieden sind auch die Lübecker Schwimmbäder mit den Besucherzahlen in den Freibädern Moisling und Schlutup. Das Freibad in Tarp im Kreis Schleswig-Flensburg hat in den Sommerferien mit 2.400 Gästen einen neuen Tagesrekord für sich aufgestellt. Trotz durchwachsener Saison ist auch die Stadt Quickborn (Kreis Pinneberg) nicht unzufrieden: Das Freibad musste im Sommer nach einem Wasserschaden zwei Wochen schließen. Trotzdem lagen die Besucherzahlen etwa auf dem Niveau des Vorjahres.

