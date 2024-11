Stand: 03.11.2024 12:16 Uhr Schleswig-Holsteins Deiche sind fit für die Winterstürme

Die Nordseeküste ist für die Sturmflutsaison gerüstet. Das hat Küstenschutz-Staatssekretärin Katja Günther (Grüne) mitgeteilt. In diesem Jahr seien an der gesamten Küste und auf den Inseln kleinere und größere Küstenschutzmaßnahmen umgesetzt worden. Beispielsweise wurden die Deiche in Friedrichskoog-Spitze (Kreis Dithmarschen) oder am Eiderdamm (Kreis Nordfriesland) verstärkt. Die Maßnahmen seien mittlerweile zum größten Teil beendet.

