Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick Stand: 21.01.2025 08:42 Uhr

Das Wichtigste in Kürze:



Weniger Flüge beim Flughafen Sylt

Die Anzahl der Privatjets, die vom Flughafen auf Sylt abheben, ist rückläufig. Das belegen Zahlen der Europäischen Flugkontroll-Organisation Eurocontrol. Im vergangenen Jahr gab es an dem Regionalflughafen im Kreis Nordfriesland rund 1.550 private Abflüge. Das sind gut 220 weniger als 2023. Auch die Zahl der Linienflüge am Flughafen Sylt ist gesunken. | NDR Schleswig-Holstein 21.01.2025 08:30 Uhr

Einzelne Nachweise für Vogelgrippe an der Westküste

Bei drei Vogelkadavern auf Eiderstedt sowie im Beltringharder Koog (beides Kreis Nordfriesland) ist die Geflügelpest nachgewiesen worden. Laut Nationalparkverwaltung Schleswig-Holsteinisches Wattenmeer wurden in den vergangenen zwei Wochen mehrere Totfunde von Wildvögeln dokumentiert. Bei drei von elf beprobten Kadavern wurde die Geflügelpest nachgewiesen. Die Menge an Totfunden liegt laut einer Nationalpark-Sprecherin für die Jahreszeit und Wetterlage im normalen Bereich. | NDR Schleswig-Holstein 21.01.2025 08:30 Uhr

Glatte Straßen: Einige Unfälle in Schleswig-Holstein

Viele Schleswig-Holsteiner sind trotz überfrierender Nässe offenbar gut durch die Nacht gekommen. Nach Angaben der Polizei gab es nur ein Dutzend Unfälle. In der Mitte des Landes seien einige Fahrrad- und E-Scooterfahrer gestürzt, hieß es bei den Leitstellen. Auch am Morgen sind die Straßen und Gehwege jedoch zum Teil noch gefährlich glatt. | NDR Schleswig-Holstein 21.01.2025 06:30 Uhr

Bröckelnde Infrastruktur in Norddeutschland

Viele Straßen und Brücken in Norddeutschland sind in keinem guten Zustand. Das zeigt eine Panorama 3 Recherche in Zusammenarbeit mit der Technischen Universität Berlin. Dabei wurden etwa 700 Kommunen und Städte angefragt. Mehr als die Hälfte aller Städte und Gemeinden im Norden weist auf fehlendes Geld hin. Von der Insel Föhr (Kreis Nordfriesland) heißt es, für Brückenneubauten gebe es schon seit Jahren keine adäquaten Förderungen mehr. Beim Amt Schwarzenbek-Land (Kreis Herzogtum Lauenburg) rechnet man nicht mit einer besseren finanziellen Lage; schon alleine deshalb nicht, weil das Land Schleswig-Holstein eine Milliarde Euro in fünf Jahren einsparen müsse. | NDR Schleswig-Holstein 21.01.2025 06:00 Uhr

Friedrich Merz stellt Wahlprogramm in Flensburg vor

Am Montag ist CDU-Kanzlerkandidat Friedrich Merz in Flensburg zu Gast gewesen. Er stellte dort vor rund 1.600 Gästen das Wahlprogramm der Union vor. Der Robert-Habeck-Wahlkreis Flensburg-Schleswig solle nicht wieder an die Grünen gehen, sondern an die CDU, leitete Ministerpräsident Daniel Günther zu seinem Parteikollegen Merz über. Erreichen möchte das die CDU unter anderem mit einer härteren Asylpolitik. Merz räumte diesbezüglich auch Fehler seiner Partei ein. Wirtschaftspolitisch warb Merz für eine "Agenda für die Fleißigen", zum Beispiel mit steuerfreien Überstunden oder einem doppelt so hohen Freibetrag für Rentnerinnen und Rentner. | NDR Schleswig-Holstein 21.01.2025 08:30 Uhr

Mutmaßliche Brandstiftung in Klein Rönnau: Urteil gefallen

Vor dem Kieler Landgericht ist das Urteil gegen einen mutmaßlichen Brandstifter gefallen. Der Angeklagte, der 2024 in Klein Rönnau (Kreis Segeberg) mehrere Feuer auf einem Hof gelegt hat, wurde zu einer Freiheitsstrafe von einem Jahr und neun Monaten verurteilt. Der 31-Jährige soll außerdem in einer psychiatrischen Einrichtung untergebracht werden. Ein Gutachten hatte ihm eine psychische Störung bescheinigt. Als schuldunfähig gilt er aber nicht. Der Mann wohnte selbst in einer Wohnung für sozial benachteiligte Menschen. Auf dem Hof hatte er die Feuer gelegt. | NDR Schleswig-Holstein 21.01.2025 08:30 Uhr

Elmshorn: Zwei Verdächtige nach Angriff in Silvesternacht festgenommen

Nach einem Angriff in der Silvesternacht auf einen 28-jährigen Mann in Elmshorn (Kreis Pinneberg) hat die Polizei nun zwei Verdächtige festgenommen. Die beiden 18-Jährigen sitzen laut Polizei in Untersuchungshaft. Die Staatsanwaltschaft wirft ihnen wegen der Brutalität des Angriffs versuchten Totschlag vor. In der Nacht sei es demnach vor einem Kiosk zu einem Streit gekommen. Ein 28-Jähriger wollte den Ermittlungen zufolge weggehen. Einer der Verdächtigen habe den Mann dann zu Boden gerissen und ihm mit der Faust ins Gesicht geschlagen. Der Zweite habe ihm mit großer Wucht ins Gesicht und gegen den Kopf getreten. | NDR Schleswig-Holstein 20.01.2025 19:00 Uhr

Wetter: Wolken, Sprühregen und eine Auflockerungen

Am Dienstag ist es stark bewölkt bis bedeckt. Gelegentlich gibt es etwas Sprühregen. Im Süden von Schleswig-Holstein bleibt es häufiger trocken. Später sind dort Auflockerungen möglich. Die Temperaturen erreichen ein Grad in Schwarzenbek (Kreis Herzogtum Lauenburg) und fünf Grad in List auf Sylt (Kreis Nordfriesland). | NDR Schleswig-Holstein 21.01.2025 07:00 Uhr

