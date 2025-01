Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick Stand: 19.01.2025 10:23 Uhr Nachrichten aus Schleswig-Holstein vom 19. Januar 2025 - aktuell und kompakt im Newsblog von NDR SH: Lesen Sie hier im Überblick, was im Land passiert ist und was noch wichtig wird.

Das Wichtigste in Kürze:



Dellstedt: Auto kracht in Einfamilienhaus

In Dellstedt (Kreis Dithmarschen) ist in der Nacht zu Sonntag ein Auto in ein Einfamilienhaus in der Straße Mühlenberg gefahren. Laut Feuerwehr fing das Auto durch den Aufprall Feuer, doch als die Einsatzkräfte am Unfallort ankamen, hatten die Anwohner das Feuer schon gelöscht. Alle vier Menschen im Auto wurden verletzt, drei von ihnen mussten ins Krankenhaus gebracht werden. Die Hauswand steht noch. Warum das Auto in das Haus fuhr, ist noch unklar. | NDR Schleswig-Holstein 18.01.2025 11:00 Uhr

Holstein Kiel verliert 1:3 gegen TSG Hoffenheim

In der ersten Fußball-Bundesliga hat Holstein Kiel am Sonnabend Nachmittag 1:3 gegen die TSG Hoffenheim verloren. Die Störche hätten mit einem Sieg gegen die direkten Konkurrenten aus Hoffenheim die Hoffnung auf den Klassenerhalt nähren können. Bei ihrem letzten Spiel hatten die Kieler 4:2 gegen den BVB gewonnen. | NDR Schleswig-Holstein 18.01.2025 11:00 Uhr

Weitere Informationen Hoffenheim holt Holstein Kiel auf den Boden der Tatsachen Die "Störche" hätten mit einem Sieg die Hoffnung auf den Klassenerhalt nähren können, gegen die TSG wachten sie aber zu spät auf. mehr

Kontrolle in Norderstedt: Polizei findet Betäubungsmittel und verbotene Vereinszeichen

In Norderstedt (Kreis Segeberg) hat die Polizei bei einer Veranstaltung eines Motorradclubs am Samstagabend Hunderte Personen kontrolliert. Nach Angaben der Beamten wurden dabei mehrere Hundert Besucher dem Rockermilieu zugeordnet. Bei den Kontrollen fanden Polizisten demnach außerdem verbotene Gegenstände und Betäubungsmittel und stellten Strafanzeigen wegen verbotener Vereinszeichen. Wegen der Kontrollen war die Quickborner Straße in Norderstedt für etwa sieben Stunden voll gesperrt.| NDR Schleswig-Holstein 18.01.2025 09:00 Uhr

Das Wetter: Sonne und einige Grad über Null

Nach etwas Nebel scheint tagsüber die Sonne. An den meisten Orten in Schleswig-Holstein bleibt es trocken. Die Temperaturen liegen bei maximal 3 Grad in Kiel und 4 Grad in Pinneberg. Die Abendtemperaturen um 18 Uhr betragen 0 Grad in Osterrönfeld (Kreis Rendsburg-Eckernförde) und 3 Grad in List/Sylt (Kreis Nordfriesland). In der Nacht zum Montag ist es gering bewölkt und es bleibt trocken. Von Westen her zieht gegen Morgen gebietsweise Nebel oder Hochnebel auf. Die Tiefstwerte liegen bei 1 Grad auf Amrum (Kreis Nordfriesland) und -4 Grad in Hohn (Kreis Rendsburg-Eckernförde) und Quickborn (Kreis Pinneberg). Am Morgen kann es glatt werden. | NDR Schleswig-Holstein 18.01.2025 08:00 Uhr

Weitere Informationen 2 Min So wird das Wetter in Schleswig-Holstein NDR Schleswig-Holstein Wetterexperte Sebastian Wache mit den Aussichten für den 19. Januar und die kommenden Tage. 2 Min

Archiv 3 Min Nachrichten 12:00 Uhr Alles, was für Schleswig-Holstein wichtig ist: Im Nachrichten-Podcast von NDR 1 Welle Nord hören Sie das Neueste aus Schleswig-Holstein, Deutschland und der Welt. 3 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 19.01.2025 | 11:00 Uhr