Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick Stand: 11.01.2025 12:02 Uhr

Parteitag des SSW: Wahlprogramm und Landesliste für die Bundestagswahl

Auf einem Sonderparteitag in Schleswig (Kreis Schleswig-Flensburg) hat der Südschleswigsche Wählerverband (SSW) am Sonnabend vormittags die Kandidatinnen und Kandidaten für die Bundestagswahl beschlossen. Mit großer Mehrheit ist Stefan Seidler auf Platz 1 der Landesliste gewählt worden. 2022 war er als erster SSW-Politiker überhaupt in den Bundestag gewählt worden. Auf Platz 2 der Landesliste tritt die Nachwuchspolitikerin Maylis Roßberg an. Im weiteren Verlauf des Parteitags diskutiert der SSW über das Wahlprogramm. Die Partei der dänischen und friesischen Minderheiten ist von der Fünf-Prozent-Sperrklausel befreit und tritt ausschließlich in Schleswig-Holstein an. | NDR Schleswig-Holstein 11.01.2025 13:00 Uhr

Bundesliga: Holstein Kiel spielt gegen SC Freiburg

Um 15.30 Uhr ist Holstein Kiel beim SC Freiburg zu Gast. Die Kieler starten mit Selbstvertrauen in das Fußball-Jahr: Vor der Winterpause feierte der Tabellen-Vorletzte einen Erfolg von 5:1 gegen den FC Augsburg. Es war erst der zweite Saisonsieg. Am vergangenen Wochenende siegte die Mannschaft bei einem Testspiel gegen Union Berlin mit 2:1. Der SC Freiburg steht aktuell auf Platz 9 der Tabelle und gehört zu den heimstärksten Vereinen. In dieser Saison hat er bislang nur ein Heimspiel verloren. Holstein-Trainer Marcel Rapp sagte vorab, dass die Mannschaft sich gut vorbereitet und gerüstet sehe. | NDR Schleswig-Holstein 11.01.2025 11:00 Uhr

Maul- und Klauenseuche: Landwirtschaftsminister Schwarz mahnt zur Vorsicht

Nach dem Ausbruch der Maul- und Klauenseuche in Brandenburg hat Schleswig-Holsteins Landwirtschaftsminister Werner Schwarz (CDU) Tierhalter zu erhöhter Wachsamkeit aufgefordert. Halter von Klauentieren, Lamas, Alpakas oder Wildwiederkäuern sollten sich streng an Biosicherheitsmaßnahmen halten, teilte das Ministerium im Kiel mit. Außerdem sollte man auf die Teilnahme an Jagden und Veranstaltungen mit Tieren jeglicher Art in Brandenburg und Berlin verzichten. | NDR Schleswig-Holstein 11.01.2025 09:00 Uhr

Tornesch: Unfall mit fünf Verletzen

Bei einem Verkehrsunfall in Tornesch (Kreis Pinneberg) sind Freitagabend zwei Autos zusammengestoßen. Nach Angaben der Polizei kollidierte ein Auto mit einem Kleintransporter an der Esinger Straße, Ecke Friedrichsstraße. Fünf Personen seien verletzt worden, darunter ein 17-Jähriger. Die Einsatzkräfte mussten nach Angaben der Polizei ein Fahrzeug aufschneiden, etwa dreißig Helfer waren am Einsatz beteiligt. | NDR Schleswig-Holstein 11.01.2025 08:00 Uhr

Das Wetter: Wolkig und meist trocken

Am Sonnabend gibt es einige Wolken, aber über den Tag verteilt immer wieder längere freundliche Abschnitte mit Sonnenschein. Meist bleibt es trocken. Die Höchstwerte liegen bei 2 Grad in Geesthacht (Kreis Herzogtum Lauenburg) und bis 5 Grad auf Pellworm (Kreis Nordfriesland). Es weht schwacher bis mäßiger, teils auch böiger bis starker böiger, an der Ostsee frischer bis starker nördlicher Wind. Dort sind stürmische Böen, auf Fehmarn einzelne Sturmböen möglich. An der Ostsee gibt es zudem Sturmhochwasser mit 0,9 bis 1,1 Meter über dem normalen Wasserstand. | NDR Schleswig-Holstein 10.01.2025 11:00 Uhr

