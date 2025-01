Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick Stand: 02.01.2025 07:18 Uhr Nachrichten aus Schleswig-Holstein vom 2. Januar 2025 - aktuell und kompakt im Newsblog von NDR SH: Lesen Sie hier im Überblick, was im Land passiert ist und was noch wichtig wird.

Frachtschiff rammt Schleusentor in Brunsbüttel

Ein Frachtschiff hat heute früh das Binnentor der großen Nordschleuse in Brunsbüttel (Kreis Dithmarschen) gerammt. Laut Wasserschutzpolizei war die Maschine an Bord ausgefallen. Das 88 Meter lange Schiff konnte deswegen nicht mehr manövrieren und fuhr beim Einschleusen von der Elbe aus gegen das Tor. Menschen wurden dabei nicht verletzt. Bevor das Schiff weiterfahren darf, muss es nun untersucht werden. | NDR Schleswig-Holstein 02.01.2025 07:00 Uhr

Tanken wird teurer

Kraftstoffe für das Auto werden im neuen Jahr teurer - auch in Schleswig-Holstein. "Grund sind zum einen die Unwägbarkeiten durch die Kriege in der Ukraine und in Nahost, sowie die weltweiten Krisen", sagte Rainer Pregla, Sprecher des ADAC Schleswig-Holstein. Zum anderen spiele der von der Bundesregierung festgelegte CO2-Preis eine Rolle. Der steigt von 45 auf 55 Euro pro ausgestoßener Tonne Kohlendioxid. Das werde den Liter Sprit jeweils um etwa drei Cent verteuern, so Pregla. | NDR Schleswig-Holstein 02.01.2025 07:00 Uhr

Windkraftausbau geht voran - aber nächster Einbruch steht bevor

Der Windkraftausbau in Schleswig-Holstein hat nach einigen schwierigen Jahren wieder Fahrt aufgenommen. Er könnte aber mittelfristig wieder einbrechen, befürchtet der Landesverband für Erneuerbare Energien. Das liegt unter anderem an den Regionalplänen, die festlegen, wo Windräder gebaut werden dürfen. Diese Genehmigungen sind in diesem Jahr nun zwar einfacher zu bekommen - denn es gelten neue Vorgaben zur Windenergie im Landesentwicklungsplan (LEP). Aber die Flächen in Schleswig-Holstein, wo potentiell Windräder stehen können, sind bald auch weitgehend voll, befürchtet der Verband. Neue Regionalpläne mit neuen Flächen hat die Landesregierung für frühestens 2027 angekündigt. | NDR Schleswig-Holstein 02.01.2025 07:00 Uhr

Sturm zu Neujahr: 120 umgestürzte Bäume im Norden SHs

Nach dem Sturm zur Silvesternacht hat die Feuerwehr im nördlichen Schleswig-Holstein nach eigenen Angaben knapp 120 umgestürzte Bäume gezählt. Mehrere Einsatzkräfte mussten dabei oft Straßen freiräumen. Verletzt wurde laut Leitstelle Nord niemand. Es blieb insgesamt bei leichten Sachschäden. | NDR Schleswig-Holstein 02.01.2025 06:00 Uhr

Das Wetter: Wolken, Sonne, Graupel, Schnee

Heute ziehen viele Wolken durch - und es gibt einen Mix aus Sonne, Schauer, teils mit Graupel oder Schnee. In den östlichen Landesteilen - vor allem zur Ostsee hin - ist es länger oder durchweg trocken. Die Höchstwerte liegen bei bei 4 Grad in Eutin (Kreis Ostholstein) und bei 6 Grad auf Föhr (Kreis Nordfriesland). Der Wind weht mäßig aus Nordwest- bis West, an der See weht der Wind frisch bis stark mit stürmischen Böen. | NDR Schleswig-Holstein 02.01.2025 06:00 Uhr

