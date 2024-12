Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick Stand: 02.12.2024 07:02 Uhr Nachrichten aus Schleswig-Holstein vom 2. Dezember 2024 - aktuell und kompakt im Newsblog von NDR SH: Lesen Sie hier im Überblick, was im Land passiert und was noch wichtig wird.

Erfolgreiche Rettungsaktion: VfB Lübeck vor Insolvenz bewahrt

Um die dritte Insolvenz abzuwenden, brauchte der Regionalligist VfB Lübeck binnen kürzester Zeit rund eine Million Euro. Über Spenden, Zusagen und Verzicht sowie eine Sonderaktion im Fanshop ist es dem Traditionsverein aus der Hansestadt am Sonntagabend gelungen, die benötigte Summe aufzutreiben. Das bestätigte der Vorstand NDR Schleswig-Holstein. Nach dem ausverkauften Adventssingen im Lübecker Lohmühlen-Stadion war am Sonntagabend das letzte fehlende Geld in der Kasse. Der Gang zum Amtsgericht ist somit abgewendet - zumindest vorerst. Bereits 2008 und 2013 war der VfB Lübeck zahlungsunfähig. | NDR Schleswig-Holstein 02.12.2024 07:00 Uhr

Busfahrer im Kreis Plön streiken heute

Buspendler und Schüler im Kreis Plön müssen sich ab heute Alternativen suchen. Die Gewerkschaft ver.di hat bei den Verkehrsbetrieben des Kreises (VKP) zu einem dreitägigen Warnstreik aufgerufen. Hintergrund sind die Tarifverhandlungen um einen neuen, bundesweiten Eisenbahn-Tarifvertrag. Zum Warnstreik aufgerufen sind laut Gewerkschaft die Beschäftigten an den VKP-Standorten Plön, Preetz, Schönberg, Lütjenburg, Bornhöved und Kiel. Mit dem laufenden Tarifstreit im privaten Busgewerbe in Schleswig-Holstein steht der Warnstreik nicht in Zusammenhang. | NDR Schleswig-Holstein 02.12.2024 07:00 Uhr

Benefizaktion "Hand in Hand für Norddeutschland" startet

Heute startet die jährliche NDR Benefizaktion "Hand in Hand für Norddeutschland". Gemeinsam mit den Bürgerstiftungen im Norden sammelt der NDR Spenden für Projekte gegen Einsamkeit. Die Organisationen wollen mit den Menschen etwas Gutes für die Gesellschaft schaffen. | NDR Schleswig-Holstein 02.12.2024 07:00 Uhr

B76 zwischen Raisdorf und Weinberg Siedlung gesperrt

In Schwentinental im Kreis Plön wird die Bundesstraße 76 zwischen Raisdorf und Weinberg Siedlung bis Freitag gesperrt - jeweils tagsüber von 9 bis 15 Uhr. In dem Bereich werden laut Landesbetrieb Straßenbau und Verkehr die Bäume an der Straße zurückgeschnitten. Der Fuß- und Radweg ist aber frei. Es gibt eine Umleitung ab Raisdorf über die B202 Richtung Rastorf und dann über die Landesstraße 211 bis Preetz und umgekehrt. | NDR Schleswig-Holstein 02.12.2024 06:00 Uhr

Wetter: Trockene Phasen und Regen wechseln sich ab

Heute ist es oft stark bewölkt. Neben trockenen Phasen kommt örtlich auch Regen herunter. Die Temperaturen liegen bei 8 Grad auf Fehmarn, 9 Grad in Rendsburg und 10 Grad an der Elbe. | NDR Schleswig-Holstein 02.12.2024 07:00 Uhr

