Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick Stand: 28.11.2024 06:37 Uhr Nachrichten aus Schleswig-Holstein vom 28. November 2024

Starkregen beschäftigt Einsatzkräfte in Schleswig-Holstein

Starkregen hat die Einsatzkräfte in der Nacht in vielen Teilen des Landes beschäftigt. In Flensburg spricht die Feuerwehr im Gespräch mit NDR Schleswig-Holstein von viel Wasser, dass für überlaufene Gullys und Abläufe gesorgt hat. Auch die Förde trat über die Ufer. Zeitweise waren in der Nacht die Straße Schiffbrücke und die Kreuzung beim ZOB gesperrt. In den Kreisen Herzogtum Lauenburg und Stormarn kippten mindestens elf Bäume um. Unter anderem in Oststeinbek, Bargfeld-Stegen, Bargteheide und Aumühle. 15 Einsätze gab es in Südholstein. Auch hier kippten Bäume um, Keller und Straßen standen unter Wasser. Die meisten Einsätze gab es in Heide (Kreis Dithmarschen). Vier Straßen wurden alleine hier überflutet. Die Lübecker Feuerwehr richtet sich im Laufe des Tages auf Einsätze ein. Der Höchststand der Trave wird für Donnerstagmittag erwartet. Dann könnte das Wasser auch an der Obertrave wieder über die Ufer steigen. | NDR Schleswig-Holstein 28.11.2024 07:00 Uhr

Mehrere Verletzte nach Feuer in Kronprinzenkoog

Bei einem Feuer in Kronprinzenkoog (Kreis Dithmarschen) sind am Donnerstagmorgen vier Menschen verletzt worden. Laut Polizei hatten Anwohner gegen drei Uhr ein brennendes Auto in einem Carport in der Kirchenstraße bemerkt. Die Flammen sprangen dann schnell auf das Wohnhaus über. Gut 100 Feuerwehrleute waren im Einsatz. Die beiden Bewohner kamen ins Krankenhaus, weil sie zu viel Rauch eingeatmet hatten. Auch zwei Feuerwehrleute kamen deshalb in eine Klinik. Das Gebäude ist laut Rettungsleitstelle unbewohnbar. | NDR Schleswig-Holstein 28.11.2024 07:00 Uhr

VfB Lübeck vor Insolvenz - eine Million Euro fehlen dem Verein

Der VfB Lübeck steht vor der Insolvenz. Der Verein erklärte, dass bis heute eine Million Euro fehlen, um die Zahlungsunfähigkeit abzuwenden. Andernfalls müsste zum dritten Mal nach 2008 und 2013 Insolvenz angemeldet werden. Die finanziellen Probleme hatten sich über Jahre hinweg aufgebaut. Besonders die hohen Kosten für das Stadion belasten den Verein stark. Zur Rettung wurde ein Treuhandkonto eingerichtet. Außerdem fand am Mittwochabend ein öffentliches Trainingsspiel statt, bei dem Spenden gesammelt werden sollten. Bei strömendem Regen waren etwa 70 Zuschauer da. Im Stadion gab es auch ein Sponsorentreffen. Im Vorstand ist man optimistisch, dass eine große Summe zusammenkommt. Nach Informationen von NDR Schleswig-Holstein soll diese in die Hunderttausende gehen. Bei einer Insolvenz gäbe es keinen Zwangsabstieg aus der Fußballregionalliga, aber Punktabzug. | NDR Schleswig-Holstein 28.11.2024 06:00 Uhr

Landeskulturkonferenz spricht über künftige Förderung

Wie die Kulturszene in Schleswig-Holstein trotz der knappen Mittel weiter gefördert und entwickelt werden kann, war am Mittwochabend Thema bei der Landeskulturkonferenz in Rendsburg (Kreis Rendsburg-Eckernförde). Etwa 60 Vertreter der Szene und Interessierte waren vor Ort, darunter auch Kulturministerin Karin Prien (CDU). Der Vorsitzende des Landeskulturverbandes Kilian Lembke sprach von einem konstruktiven Austausch mit der Ministerin. Dieser muss aus seiner Sicht jetzt fortgesetzt werden, um gemeinsam an Lösungen zu arbeiten, wie Kulturförderung auch unter den angespannten Haushaltsbedingungen funktionieren kann. Vorrangiges Ziel für Kulturministerin Prien angesichts der knappen Ressourcen: Vor allem Projekte und Netzwerke stärken, die schon gut funktionieren, gerade im ländlichen Raum. | NDR Schleswig-Holstein 28.11.2024 06:00 Uhr

Wetter: Viel Regen und nur paar Auflockerungen

Heute regnet es viel, nur später von Nordfriesland und von der Nordsee her lässt er nach. Hier kann es später ab und an auflockern. Im Südosten des Landes ist es noch länger nass, mit vielen dichten Wolken. Maximal 6 Grad in Trittau (Kreis Stormarn) bis rund 8 Grad in Westerland auf Sylt. Zunächst mäßiger bis frischer, in Böen starker bis stürmischer, an der See frischer bis starker Nord- bis Nordwestwind mit stürmischen Böen und Sturmböen. In der zweiten Tageshälfte lässt der Wind überall nach; nur an der Ostsee ist es bis zum Abend windig. | NDR Schleswig-Holstein 28.11.2024 07:00 Uhr

