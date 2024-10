Stand: 13.10.2024 11:13 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

Parteitag der Grünen in Neumünster

Nach den Rücktritten bei der Grünen Jugend kommen an diesem Wochenende die Grünen in Schleswig-Holstein zu einem zweitägigen Parteitag in Neumünster zusammen. Die Partei will am Sonntag über das Thema Migration beraten. "Grenzen hoch, Schotten dicht" sei nicht die Lösung, sagte der Parteivorsitzende Gazi Freitag vor der Sitzung. Es gehe darum, Schutzsuchenden innerhalb Europas zu helfen. Am Sonnabend wurde Freitag bei einer Wahl zusammen mit Anke Erdmann als Vorstand bestätigt. | NDR Schleswig-Holstein 13.10.2024 11:00 Uhr

Lübeck: Messe soll für Ehrenamt begeistern

In Lübeck findet am Sonntag die EhrenamtMesse statt. Mehr als 120 Vereine wollen in der Musik- und Kongresshalle ihre Arbeit vorstellen und interessierte Besucher für ein Ehrenamt begeistern. Neben Sportvereinen sind auch Tierschutz- oder Kleingartenvereine vertreten. Bis 16 Uhr können Besucherinnen und Besucher die Arbeit der Ehrenamtlichen kennen lernen. Der Eintritt zu der Messe ist kostenlos. Die nächste EhrenamtMesse findet am 3. November in Kiel statt. | NDR Schleswig-Holstein 13.10.2024 09:00 Uhr

Dachstuhlbrand in Büdelsdorf gelöscht

In Büdelsdorf im Kreis Rendsburg-Eckernförde hat am Sonnabendmittag der Dachstuhl eines Hauses gebrannt. Die zwei Bewohner konnten sich laut Feuerwehr selbst aus dem Haus retten und blieben unverletzt. Insgesamt 70 Einsatzkräfte haben noch bis zum frühen Abend für die Nachlöscharbeiten gebraucht. Sie mussten Dachziegel entfernen, um an die letzten Glutnester zu kommen. Die Brandursache ist noch unklar. | NDR Schleswig-Holstein 13.10.2024 08:00 Uhr

Nach Fertigstellung der Beltquerung: Wer zahlt für die alte Fehmarnsundbrücke?

Die alte Fehmarnsundbrücke wird möglicherweise für die Kommunen im Kreis Ostholstein zur Kostenfalle. Nach einer Schätzung des Landes könnten die Kommunen ab 2029 auf Instandhaltungskosten von rund einer Million Euro pro Jahr sitzen bleiben. Denn wenn die neue Beltquerung von Dänemark nach Fehmarn fertig ist, soll die Fehmarnsundbrücke für Fußgänger, Radfahrer und Trecker erhalten bleiben. Bezahlen müssten den Unterhalt dann aber nicht mehr Bahn und Bund, sondern der Kreis. Der Gemeindetag Schleswig-Holstein geht davon aus, dass das die Gemeinden überfordern würde. Der Kreis Ostholstein führt aktuell Gespräche mit dem Bund. Dieser lehnt eine Beteiligung an den Kosten aber ab. Auch das Land sieht sich nicht in der Pflicht. | NDR Schleswig-Holstein 13.10.2024 08:00 Uhr

Handball: Flensburg unterliegt Magdeburg mit 27:29

Die SG Flensburg-Handewitt hat am Sonnabend das Topspiel der Handball-Bundesliga verloren. Das Team von Trainer Nicolej Krickau unterlag Meister SC Magdeburg in eigener Halle mit 27:29 (13:17). Mit der ersten Niederlage der Saison gaben die Schleswig-Holsteiner auch die Tabellenführung ab. | NDR Schleswig-Holstein 13.10.2024 08:00 Uhr

Zuletzt vor 20 Jahren: Komet auch mit bloßem Auge zu sehen

In den kommenden Tagen können auch in Schleswig-Holstein Astronomiebegeisterte den Kometen C/2023 Tsuchinshan-ATLAS am Abend mit bloßem Auge sehen. Marco Ludwig von der Sternwarte Neumünster bezeichnet das als das wahrscheinlich größte astronomische Ereignis des Jahres. Einen so hellen Kometen sehen zu können, passiere nur selten. Ob man den Himmelskörper tatsächlich beobachten könne, hänge aber auch vom Wetter ab, so Ludwig. | NDR Schleswig-Holstein 13.10.2024 06:00 Uhr

Wetter: Schauerartiger Regen mit örtlichen Gewittern

In der Nacht zum Sonntag zieht von Westen her schauerartiger Regen auf, örtlich sind auch Gewitter möglich. Die Temeraturen kühlen örtlich bis auf 6 Grad ab. | NDR Schleswig-Holstein 12.10.2024 17:00 Uhr

